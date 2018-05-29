空服員爆麻疹群聚感染 台灣虎航挨罰創首例

台灣虎航職場麻疹群聚感染，8名員工確診、相關接觸追蹤管理逾4000人，衛福部疾管署調查發現，台灣虎航未確實配合防疫作業，違反「傳染病防治法」，處罰5萬元，創下航空業者挨罰首例。（資料照，記者張忠義攝）

2018-05-29 16:40

〔記者林惠琴、陳宜加／台北報導〕今年3月台灣虎航載送感染麻疹旅客後，後續發生職場麻疹群聚感染事件，共有8名員工確診，相關接觸者追蹤管理人數逾4000人，衛福部疾管署調查發現，台灣虎航未確實配合防疫作業，違反「傳染病防治法」，處以5萬元罰鍰，此為針對航空業者開罰首例。台灣虎航回應表示，將在最短的時間內提出訴願。

根據「傳染病防治法」規定，主管機關得對入、出境人員、運輸工具所有人及管理人等，施行不同防疫、檢疫措施，換句話說，國際航空公司自有配合並遵守主管機關施行防疫、檢疫相關規定的義務，否則可處以1萬元至15萬元罰鍰。

根據裁處書內容，經查台灣虎航在3月26日接獲疾管署「航空器傳染病接觸者航艙資料申請」，雖然配合提供指標病例接觸者航艙資料，但未依指示要求與指標病例同航班機組員自主健康管理，且未由職安人員或指定人員執行接觸者健康管理追蹤，遲至疾管署29日通知，才被動轉發通知給接觸員工，屬於「應作為而不作為」的態樣，已違反「傳染病防治法」規定。

此外，台灣虎航延遲3日通知接觸員工自主健康管理，這項違規更造成疫情後續蔓延。

不過，疾管署副署長羅一鈞指出，考量經疾管署監督輔導後，台灣虎航逐步落實各項防疫工作，包含接觸者追管、病假規定鬆綁、航空器每日消毒，以及鼓勵空服員麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率高達98%，使該群聚事件自4月20日起未再確診新個案，因此開罰5萬元。

另外，關於MMR疫苗，經藥廠向原廠爭取貨源後，陸續確認有15萬劑，將於5月30日運抵台灣，衛福部會儘速協助審查封緘作業，可望於6月中旬陸續放行，逐步恢復疫苗供應，以滿足民眾接種需求。