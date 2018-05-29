壯圍新世紀哈密瓜開園上市 瓜農：雨水沒來瓜更甜

宜蘭縣壯圍鄉的新世紀哈密瓜，已進入盛產，果農陸續開園，在路旁自產自銷。（記者張議晨攝）

2018-05-29 16:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉盛產新世紀哈密瓜，最近有瓜農陸續開園上市，今年因雨水少，壞果率較往年低，農友笑說說，雨水少，哈密瓜甜度反而比往年高，果肉更顯甜脆，壯圍鄉農會6月中旬將舉辦哈密瓜節，打響「哈密瓜故鄉」美名。

壯圍鄉土質屬砂質土壤，日夜溫差大，適合瓜果類生長，素有「哈密瓜故鄉」美名，每年6月是盛產期，主要栽種品種為橢圓形的新世紀為主，栽種面積約15公頃，甜度則維持在14度以上，產季約維持1個月。

瓜農江星星說，今年受惠於4、5月份宜蘭少雨，讓哈密瓜更顯鮮甜，雖外型偏小，但每顆甜度至少有15度以上，甜度、脆度都比往年高，品質更勝以往。

壯圍哈密瓜是地方知名農特產品，為保哈密瓜品質，每株僅留1果，因此產量有限，瓜農多半自產自銷，最近產地周邊已有現採哈密瓜在農田旁自產自銷。

壯圍鄉新南村長葉慶文也分享挑選小撇步，他說，新世紀哈密瓜成熟後，果皮會泛「金黃色」，若有金黃色澤，且表皮網紋分布密集，就代表果肉已成熟，甜度充足，「冰過再吃更讚！」

壯圍鄉農會總幹事陳玉華表示，今年哈密瓜、洋香瓜、西瓜等水果，因雨水少，品質較往年佳，壞果率也低，新世紀哈密瓜每斤還有80元以上，為確保品質，農會也做好農藥殘留檢測，為消費者把關，預計6月16將辦哈密瓜節，為果農行銷。