往生者身分證 變身除戶紀念卡

2018-05-29 16:26

〔記者俞肇福／新北報導〕親人往生遺族要辦理除戶登記，並繳回親人身分證截角作廢，許多民眾喪親又面對親人身分證滅失，更加難過。為撫慰喪親家屬的傷痛，新北市府3年前推出「除戶紀念卡」，民眾辦理除戶登記時，將亡故親人身分證作成紀念卡珍藏，日前汐止戶所更應民眾所請，一次發出50張除戶紀念卡，讓民眾大感窩心。

新北市民政局表示，2015年至2018年4月總計核發95563件。

汐止戶政所主任陳文表示，日前一位吳小姐至戶所辦理母親死亡登記時，櫃檯人員告知新北市有製作除戶紀念卡的服務，吳小姐驚喜詢問，是否有份數限制，她想要50份可以嗎？因母親高壽93歲，兒孫眾多，且母親與兒孫感情極佳，大家都非常捨不得老人家，希望能給每人1份紀念卡留念珍藏。

汐止戶所人員受理登記完成後，當場花了約1小時製作50份除戶紀念卡交給吳小姐，吳小姐欣喜又感動得擁抱戶所人員，哽咽地說：「感謝戶所的貼心服務，看著除戶紀念卡，就好像母親仍然在世，陪伴在我們身邊」！

民政局戶政科長顏耀明表示，除戶紀念卡是將身分證正反面以同比例彩色掃描，列印於卡片上後加以護貝，製成紀念卡，若亡故者身分證遺失未繳銷，戶所也會用戶役政系統影像檔製作，送予民眾留念。