立院三讀通過 娃娃車車齡限10年以下

立法院院會今三讀通過「幼兒教育及照顧法修正草案」，規定娃娃車車齡不得超過十年。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-05-29 16:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天下午三讀通過「幼兒教育及照顧法修正案」，規定幼兒園載送幼童專用車（娃娃車），車齡不得超過10年。

現行幼照法關於娃娃車的相關規定，規範車輛應為直轄縣市主管機關核准之專用車，駕駛人應具有職業駕駛執照，並配置具教保服務人員資格或年滿20歲以上的隨車人員隨車照護，維護接送安全。

幼照法日前修法時，國民黨立委王育敏、柯志恩提案，新增娃娃車車齡應該不得超過出廠10年之限制。教文與衛環聯席審查會議中，曾提及此新規定可能造成「反淘汰」效果，使幼兒園採購較便宜的車輛，也有立委建議用里程數限制來取代。

不過最後立委認為，里程數容易造假，且教育部認為幼兒自救能力弱，要用高標準看待安全規定，故依然採用車齡限制修法。但教育部在審查中也提出，車輛成本讓業者承擔不太公平，因此同時通過附帶決議，由教育部研議編列預算補助業者汰換娃娃車，避免業者全數承擔成本。

超收幼童罰6千至3萬 須全額退費給家長

立法院院會今天下午照審查會條文，三讀通過幼照法。娃娃車車齡不得逾出廠10年。出廠年限逾10年者，應予汰換，並應向公路監理機關辦理異動登記及報直轄縣市主管機關備查。

此外，幼照法修正案中也通過，若幼兒園發生超收幼童情形，將罰新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，且幼兒園必須全額退費給家長；如果幼兒園沒有返還費用給家長，也將被罰6000元以上、3萬元以下罰鍰。