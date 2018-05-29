旅遊打工期間燃起烹飪熱 青年返台開啟餐飲生涯

29歲吳承擇遠赴澳洲旅遊打工期間，因三餐自行料理而對烹飪燃起興趣，返台參加勞動部高屏澎東分署委外辦理的「西式輕食煮藝班」，學到食材保存、料理邏輯觀念與刀工，打下扎實基本功，取得西餐丙級證照後，成功由到餐飲業開啟廚藝生涯。 （記者黃建華攝）

2018-05-29 16:34

〔記者黃建華／高雄報導〕29歲吳承擇遠赴澳洲旅遊打工期間，因3餐自行料理而對烹飪燃起興趣，返台參加勞動部高屏澎東分署委外辦理的「西式輕食煮藝班」，學到食材保存、料理邏輯觀念與刀工，打下扎實基本功，取得西餐丙級證照後，成功到餐飲業開啟廚藝生涯。

「煮出好吃的菜，讓我感到快樂與成就感」，吳承擇說，他5年前到澳洲旅遊打工，在當地生活2年期間，為省錢，幾乎每天都到超市選購食材與下廚，從烹飪過程中，開啟了對料理的熱忱與興趣，返台後，決定投入餐飲業。

他在待業時間，得知勞動部高屏澎東分署委託高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心辦理西式輕食煮藝班，立即報名參加。為期1個多月的職訓過程，他不僅學到餐飲業門市管理與行政規劃等專業知識，更認識食材特性與練就基本刀工及料理西式與異國料理方式，結訓前，順利取得西餐丙級證照。

靠著這張證照，他在高雄市1間餐廳找到工作。穿著圍裙、熟練處理手中食材的吳承擇說，他的老闆從他妥善處理食材過程，例如：製作蔥花不能用剁的，要用切的以避免水分流失，處理高麗菜則要用剝的以增加保存期限等，對他的料理基本功充分信任。

他表示，能順利將烹飪興趣轉變為職業，都是因為運用勞動部高屏澎東分署委外辦理的職訓資源，鼓勵其他待業者也多加運用勞動部職訓資源，「做著自己熱愛的工作，精彩每一天」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，高屏澎東分署委辦的職訓資源，能夠幫助像吳承擇這樣的學員，在短時間內，學到業界所需具備的專業知識與技能，使工作很快上手。該署現階段委辦的課程包括：樹德科技大學開設「創意婚禮顧問師培訓班」、社團法人中華民國多元職能推廣協會開設「有機農法培訓班」、財團法人東區職業訓練中心開設「百元快剪及髮藝造型技術班」等，年滿15歲以上的待業者報名只需負擔2成訓練費用，其餘8成由政府補助，特定對象待業者由政府全額補助。

歡迎有興趣的民眾上勞動部高屏澎東分署官網或連結台灣就業通網站查詢。