北宜公路即起強力執法 天天120警取締違規

新店分局自今起增加投入北宜路取締超速、跨越雙黃線、改裝車輛等違規；尤其週六、日例假日，投入120名警力取締，希望能降低傷亡。（記者陳薏云翻攝）

2018-05-29 16:22

〔記者陳薏云／新北報導〕台九線北宜公路是知名危險山路，今年迄今已有7人遭遇死劫，平均不到1個月就有1人死亡，新北市新店警分局今起增加警力，全面投入取締北宜路超速、跨越雙黃線、改裝車輛等違規，預計每天投入120名員警取締，希望能發揮嚇阻效果、降低傷亡。

新店警將分為3班次，每班警力40名定點交通稽查；移動式照相機從2支增加為4支，另有固定式照相機6處及巡邏勤務，同時以巡邏車上行車紀錄器錄影跨越雙黃線、違規超車等違規，予以逕行舉發。

另外新北市交通警察大隊與公路總局景美工務段正在規劃在北宜公路裝置錄影系統，實施「區間平均速率科技執法」，車輛行經某路段特定兩點之間的平均數據，即為平均速率。若平均速率超速就開罰，除可抑制瞬間超速行為外，重點特色在於可減少車輛行駛速度的差異，達到控制車行速度趨於穩定的效果。

另新店分局聯合新北市環保局、監理單位每月定期的聯合稽查勤務，日前於轄內坪林區北宜路坪林加油站前執行聯合稽查改裝車，全面攔查機車並對疑似違法拆除改裝、噪音擾人的改裝車輛予以查驗。

5月26日及27日取締超速違規111件、跨越雙黃線36件，今年1月起至5月27日止計舉發超速違規3560件，跨越雙黃線3754件，將持續加強該路段告發違規，藉此展現取締危險駕車的決心。