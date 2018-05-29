新北5月PM2.5濃度全台最高 原因是...

新北市議員何博文說，新北市5月PM2.5濃度全台最高。（記者何玉華攝）

2018-05-29 16:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的空氣品質讓人憂!新北市議員何博文今天在市議會進行市政總質詢時指出，根據環保署監資處資料，新北市五月份的PM2.5濃度，與各縣市相較，是後段班的最後一名；市長朱立倫表示，這是受風向影響，三個月後就會好。

何博文拿出環保署監資處5月1日到5月20日的各縣市PM2.5平均濃度比較表，新北市敬陪末座，他說，現在吹西南風，沒有境外霧霾的影響，這是扎扎實實、客觀的污染數據。

朱立倫打包票說，新北市的空氣品質絕對是六都中相對好的，從去年到今年同期，新北市的改善成績都是最好的，現在是受風向影響，三個月後會改變。

環保局發言人孫忠偉受訪補充表示，台灣地區現在吹西南風，污染物會往北漂散，就像吹東北風時，中南部空氣品質會不好一樣；這是在某時期間內一定會有的氣候影響趨勢，因此空污的污染情形不能只看一個月、或數天，這是沒有意義的，就像常說的基隆是雨都，不是因為它在某個月一直下兩或者某幾天一直下雨，一定是經年累月的統計才得到的結果，反之，高雄如果連續一個月都下雨，也不會說高雄是雨都，而是說氣候異常。