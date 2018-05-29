等了30年 中市打通東勢忠孝街東側道路

東勢區忠孝街東側尾端道路打通拓寬，並舉行通車典禮 。（記者歐素美攝）

2018-05-29 16:14

〔記者歐素美／台中報導〕忠孝街為東勢區上新里重要通行道路，但東側道路不通，建設局斥資3656萬元辦理東側路段打通及拓寬工程，市長林佳龍今天出席通車典禮，盼藉此帶來地方繁榮，保護中山國小等學童通學安全。

市府今天舉行東勢區忠孝街通車典禮，東勢區長徐佩鈴、市議員蘇慶雲、蔡成圭等皆出席。市長林佳龍表示，東勢區忠孝街東側這短短104公尺道路，經過30年終於打通，這個工程之所以這麼艱辛，除涉及徵收補償及工程費需籌措3656萬元之外，還有6戶拆遷戶問題。在溝通協調過程中，經過建設局努力及地方代表全力協助，加上市府也做好拆遷戶安置工作，在大家取得共識之後再來動工，以化阻力為助力。

林市長指出，市府打通了東勢上新里的交通瓶頸，地方長輩非常高興，附近的中山國小學童上下學及家長接送也較為安全便利，期盼道路打通後可以帶來地方繁榮。

市議員蘇慶雲表示，忠孝街銜接便道後右轉泰新橋，目前寬度不足，轉彎不易，因鄰近為國有土地，希望市府能爭取用地一併辦理拓寬。

建設局長黃玉霖表示，將配合拓寬成為11米道路，與橋梁同寬，提升道路的出入安全，路權範圍內的電線杆也會一併遷移，打造更好的通行環境。

建設局表示，東勢區上新里忠孝街東側尾端道路打通工程，新闢道路長104公尺、寬11公尺，總預算約3656萬元，包括工程費1050萬元、土地徵收及地上物拆遷2606萬元。