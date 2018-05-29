鄭問特展獲跨界相助 呈現台灣深邃文化

五月天的主唱阿信（右）支持台灣漫畫，無償代言拍攝鄭問故宮展宣傳照及宣傳影片，發揮偶像魅力，引領粉絲體驗「亞洲至寶」大師風采。知名導演陳奕仁（左）也負責相關影片紀錄。故宮鄭問展預計6月16日到9月17日舉行。（鍾孟舜提供）

2018-05-29 16:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了紀念台灣國寶級漫畫家鄭問，文化部、鄭問家人與弟子等共同策展，將闖入故宮舉辦首次漫畫特展，同時獲跨界支援，如五月天阿信就是鄭問鐵粉，特地無償代言宣傳，要粉絲「不來看會生氣氣！」展現台灣流行文化團結，呈現深邃內涵軟實力。

文化部長鄭麗君表示，漫畫充滿詩意哲思、戲劇跟美術，每一格漫畫都是一件件藝術品，不同年齡看鄭問都體會不同含意跟韻味，而鄭問被日本人稱為亞洲至寶，台灣人更應該說他是「台灣之光」，如今將鄭問展帶入故宮，更獲得五月天阿信、導演陳奕仁等跨刀相助，展現台灣流行文化的大團結，共同呈現台灣文化的深邃內涵軟實力，點亮光榮。

鄭問紀念大展策展人、鄭問弟子鍾孟舜表示，該特展是全國人民所促成，將來也會進行世界巡迴，但台灣作為鄭問特展首站，也替國人保留2大優惠，一是取消警戒線，使台灣人跟台灣人之間不用界線，二是只要在臉書分享官網連結，就會送四張典藏卡片。

今天文化部與鄭問家人、策展單位等共同舉辦鄭問特展的展前記者會，並邀到五月天的主唱阿信、仙草影像導演陳奕仁跨界相挺，拍攝宣傳照，更製作氣勢磅礡的宣傳短片，由陳奕仁執導、阿信負責配樂，今天也首度曝光。

阿信表示，自己從國中就喜愛鄭問漫畫，包含阿鼻劍、深邃美麗的亞細亞等作品，認為鄭問真的是世界級大師，更有世界級思想家的頭腦，但如今鄭問辭世，自己「悲喜參半」，因在鄭問生前，就曾希望改編其中一部作品，更與鄭問有一面之緣，可惜來不及做好。

阿信還說，未來將持續把鄭問的東西發揚，也直接跟粉絲喊話要大家來看鄭問展：「不來看我會生氣氣」，也懇請眾人看完展後，回頭細讀鄭問漫畫，並關注其他台灣漫畫大師，同時若身邊有小朋友喜歡學畫，可以鼓勵，讓小朋友更勇敢，看著厲害的漫畫大師與前輩，急起直追。

陳奕仁也表示，自己大概國三的時候看到鄭問作品，當時還曾天真以為跟鄭問讀同一間的復興商工就能畫畫，後來才發現鄭問的圖很難模擬，且鄭問作品把人物靈魂畫入，讓神韻與氣魄躍然紙上，刻劃十分細膩，諸多細節至今欣賞仍相當相當震撼，如今能參與鄭問紀念大展，也希望藉由鄭問的畫作、精神來鼓勵眾人：「只要用盡全力，就可以撼動世界！」

鄭問將寫實與抽象相互碰撞而成無人取代的風格。（鍾孟舜提供）

鄭問創作。（鍾孟舜提供）