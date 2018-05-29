勞動部在清大辦青年論壇 要讓年輕人成為職場A咖

2018-05-29 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天在清大旺宏館國際會議廳以「翻轉未來，打造你的影響力」為題舉辦青年論壇，針對「台灣青年競爭力之現在與未來」與「成為職場A咖的關鍵技能」等議題交流對談。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂說，根據台灣就業通「2017新鮮人職場競爭力大調查」資料顯示，有高達97.61%的企業願意僱用社會新鮮人，而企業最愛的新鮮人必須具備主動積極、認真負責兩大特質，主動積極絕對是新鮮人應具備的基本工作態度，鼓勵青年把握時間充實自己、提升自我價值。

此次論壇邀請32歲就自行創業的世紀奧美公關創辦人丁菱娟分享自身創業歷程，她鼓勵青年勇於學習新事物、挑戰自我，並抓緊新世代浪潮下所帶來的機會。另署長黃秋桂、清大學務長謝小芩及丁菱娟女士以「站在時代浪頭上－台灣青年競爭力之現在與未來」為主軸，與青年共同探討改善青年學用落差、提升青年國際競爭力及增進自身不可取代性等三項重要課題座談。

另國內前三大會計事務所－資誠企業管理顧問公司執行董事林瓊瀛，也與青年暢談如何培養國際觀、跨領域的知識及技能。活動還邀請到資深媒體人岑永康及知名部落客艾兒莎，與林瓊瀛分享「成為職場A咖的關鍵技能」，讓青年學子獲益良多。