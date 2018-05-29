醫訊》3百醫護快閃演唱 高雄長庚大廳成音樂會場

300名醫護人員快閃6首民歌組曲。（記者方志賢攝）

2018-05-29 15:14

［記者方志賢／高雄報導］超過300名的高雄長庚醫護人員、營養師、呼吸治療師及社工師，今上午在醫院大廳快閃演唱6首經典民歌組曲，悠揚的歌聲引來歡呼喝采，大家聽了很感動也跟著哼唱，還有人拿起手機錄影、拍照，快閃結束還一起呼喊「醫病攜手、癌症遠走！」傳達對癌友的關懷與祝福。

高雄長庚副院長藍國忠表示，癌症是國人10大死因之首，癌症的預防、診斷、治療及照護，都是以病人為中心，並由專業團隊來照顧，專業團隊包含醫師、護理師、社工及各類醫事人員，透過快閃演唱，凝聚向心力，展現全院動員的力量，共同關懷及照護癌友。

整形外科病房護理長戴雪玲說，這次快閃演唱，大家自動自發加入，每位參與者自行在家練唱，事前並沒有進行彩排，沒想到現場響起悠揚旋律，大家跟著哼唱，醫院大廳彷彿在開一場音樂會。

這場快閃演唱由癌症中心羅盛典醫師發起，並將6首膾炙人口的民歌串成5分鐘的演唱，組曲最後以「我的未來不是夢」結尾，透過「我認真的過每一分鐘」、「我的心跟著希望在動」等別具意義的歌詞，鼓勵癌友活出生命，也串起人與人間的愛與情誼。

活動最後，參與的人員一起呼喊抗癌口號「Ｔreatment for all」及「醫病攜手、癌症遠走」，以合唱組曲宣傳6月2日本週六下午將舉辦的「醫同跨越、讓愛飛翔」跨越區癌友歌唱比賽。

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