原住民青年藝術節今在史前館開幕 陶藝樂舞交流

台灣史前館辦原住民青年藝術節今開幕，台東高商原住民學生展現歌舞。（記者黃明堂攝）

2018-05-29 14:53

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前館舉辦第六屆原住民青年藝術節，展出19位原住民陶藝創作者的作品，同步呈現各校原住民青年創作成果。展期至9月2日。

今天開展日，安排了原住民樂舞表演，並由編舞家布拉瑞揚分享原住民樂舞經驗，王昱心及廖光亮傳承陶藝創作經驗，協助原住民青年增進藝術教育知識與技能。

史前館助理研究員林建成自2004四年起辦理「台灣原住民族樂舞傳承計畫」，從校園深耕原住民樂舞工作，2013年起與關山工商合作及台東縣高中職原藝班、社團共同辦理「第一屆台灣原住民青年藝術節」，形成年度原住民青年藝術展演盛會。今年以「圖紋．陶」為主題，呈現原住民傳統圖紋與陶藝創作兩面向。

由陶藝家王昱心教授策劃的「原來在這裡-臺灣原住民陶藝展」，邀集國內19位陶藝家共同展出，以傳統、復興、再現3大面向，展示原住民製陶文化的歷史與當代發展。

王昱心表示，多支原住民族群都曾保有完整的製陶技術，受到外來文化的衝擊，在19世紀快速消失，到了20世紀中期，只剩東部的阿美族與蘭嶼的達悟族保有傳統製陶工藝技術。本次展覽部分作品試圖以原住民傳世的古陶器對照當代原住民新製的傳統技法作品。