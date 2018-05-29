迎接花博 台中高鐵及九個火車站同步快閃表演

2018-05-29 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018世界花卉博覽會在豐原、后里及外埔三區展覽，而沿線將有九個火車站加上高鐵台中站串聯起來10個車站，剛好形成一個「微笑曲線」，教育局今天安排學生在高鐵台中站及其他9站火車站舉辦快閃表演活動，讓遊客眼睛為之一亮。

台中花博將於11月在豐原、后里及外埔三個地區展覽，而沿線沿線火車站從后里、豐原、潭子、台中、新烏日（高鐵台中站）、大肚、龍井、沙鹿、清水及大甲共10站串聯起來，剛好形成一個「微笑曲線」。

教育局為配合花博，同時展現中市推動美感教育的成果，今天安排2、3百位學生在10個車站，同步舉辦動人的藝才班成果快閃表演活動。

教育部推動「美感從幼起，美力終身學」，中市教育局透過點、線、面的全面配合，由於台中市即將舉辨的花博，教育局今天特別安排中港高中、龍津高中、豐陽國中、篤行國小、大肚國小、光復國小、月眉國小、潭陽國小、清水國小及順天國小等10校，將音樂、舞蹈、繪畫及啦啦隊表演等藝術成果，透過「鐵道花漾微笑線」的活動與市民及各地的旅人分享。

篤行國小舞蹈班學生今天則是在高鐵台中站表演，學生們都表示，在旅客熙攘的大廳距離的互動，感覺很新鮮、更有表演的動力，希望能表現得更好以吸引旅人駐足欣賞。

教育局表示，除了篤行國小在高鐵台中站表演外，也安排順天國小在於台鐵大甲站佈置美術班作品，同時有舞蹈演出，為往來的遊客及在地居民帶來有別於傳統廟宇藝術的美感新體驗。