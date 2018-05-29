北市廣設狗便清潔箱 1天約僅發出1袋

2018-05-29 15:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到台北市議會接受議會總質詢，新黨議員潘懷宗指出，北市有許多愛狗人士，因此也應該要重視狗便問題。他調資料發現，環保局於全市廣設220個狗便清潔箱，但去年只發出85660個袋子，等於1天只有約1個袋子，而水利處在河堤設置14個狗便清潔箱，但去年只發出660個狗便袋，等於1個月只有不到4個袋子，根本無法應付。柯文哲表示，現在管理狗便清潔箱的單位太多，表示未來將統一由環保局管理。

潘懷宗表示，2014年至今，總共有1085位民眾透過1999專線反映狗便問題，而他認為，應該有更多民眾備感困擾。而環保局從2013年至今告發了至少1135件。但他也指出，民眾在外要檢舉飼主不清理狗便舉證很困難，過去7年半只有18件有成案，直說就算檢舉獎金從2002年的20%提高到2016年的90%，也都沒有誘因。

潘懷宗表示，如果要解決狗便問題，除了發展公民教育外，也應該要提供更多狗便袋。他表示，狗便袋並非鼓勵民眾不自行帶袋子，而是臨時使用，而目前北市共有環保局、公園處、水利處及動保處設置狗便清潔箱，但沒有對應提供足夠的狗便袋，導致很多清潔箱淪為垃圾桶，甚至有里長須自掏腰包放袋子。

柯文哲則回，不應該再分4個單位分開管理，而是應該要交給同一個單位管理，統一採購、處理，因此現場指派環保局長劉銘龍擔任召集人。