公園「橫躺族」多了 南投市整頓

南投市仁壽公園遭街友據為己有，裡頭還出現一包包的行囊，嚴重影響觀瞻。（記者謝介裕攝）

2018-05-29 14:59

〔記者謝介裕／南投報導〕炎炎夏日，公園堪稱是乘涼休閒又可省電的好去處，南投市部分街友涉嫌將公園或涼亭據為己有，嚴重侵犯他人公共空間使用的權益，尤以仁壽公園最嚴重，今日公所特別會同警方展開整頓，除柔性勸導街友離去以外，也呼籲民眾拿出公德心自我約束，共為維護公園遊憩品質盡分心力。

隨著熱浪來襲，又夏季電價將在6月1日正式啟動，用電量愈多，荷包也將負擔愈重，如何省電、省錢又可消暑？遂成為民眾共同的心聲。

最近南投市區出現「橫躺族」怪象，從中山、仁壽迄新興等公園及涼亭，不時可見有人據「椅」為床倒頭呼呼大睡的情景，其中，以仁壽公園最搶手，因位於市中心，且園區有葉茂蓊鬱的老樹，置身其中涼爽程度不亞於在家中吹電扇、冷氣，最重要的是，電費零負擔。

不過，每到黃昏後，仁壽公園便會出現一包包的行囊，原來是部分街友索性將公園當作自己的「家」，有時入夜後，還會大聲喧嘩、喝酒、賭博或亂丟酒瓶等垃圾，嚴重破壞環境及擾人清夢，致公園有淪為治安死角之虞，引發民怨四起，令公所及南投分局不敢等閒視之。

今日公所公園路燈管理所所長蔡佳文特別會同南投派出所所長楊振延等人前往，除勸導街友將個人生活物品搬離以外，也就公園、涼亭環境進行打掃及刷洗，警方也允諾日後會加強公園巡邏勤務，一旦賭博、滋事等事證明確，絕對依法究辦。

南投市長宋懷琳說，市公所負責的公園總共有26個，且會定期派員清掃整理，強調，公園是屬於所有市民的公共財產，希望大家能秉持「己所不慾，勿施於人」的精神，共同維護公園優質、乾淨的環境。

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