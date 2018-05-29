白河國中學子技職體驗 開拓新視界

國中會考結束後，白河國中在學生畢業前舉辦多元活動技職體驗等，讓學子對於日後升學管道或職涯選擇有更深刻的認識與了解。（記者王涵平攝）

2018-05-29 14:42

〔記者王涵平／台南報導〕國中會考結束後，白河國中在學生畢業前舉辦多元活動，班際籃球比賽、技職體驗等，學習團結互助、面對壓力，為國中階段寫下美麗的最後一頁。

校長于淑英表示，輔導室為九年級學生安排一系列的活動，讓學子對於日後升學管道或職涯選擇有更深刻的認識與了解。

新營高中、新營高工、敏惠護專、中華醫事大學等校入班宣導科系及運作體制，說明正規班、實用技能班、建教合作班等；校外參訪安排東吳高職、後壁高中及白河商工等3所，實作課程試探自己的喜好，中華醫事大學的食品營養與醫事檢定課程、白河商工的理財小達人課程、敏惠護專的護理、牙體科課程、後壁高中完全免試計畫建築及美工科課程等。

畢業生也參加臺南市政府辦理的2018技職博覽會暨全市技藝競賽頒獎典禮活動，于淑英及老師邱千容、7位得獎同學上台受獎，成果豐碩。6月5日輔導室規劃”與生涯抉擇對話”活動，邀請後壁土溝藝術村執行長魏琬如透過生活經驗思考，應用隨手可得的素材發揮創意，進行校園空間設計。