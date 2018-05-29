吳茂昆請辭教長 全教總：沒有喜悅

吳茂昆請辭教長，全教總理事長張旭政（右）回應表示，沒有喜悅。圖為全教總今天上午召開爭取代理教師一年聘期記者會。（記者林曉雲攝）

2018-05-29 14:20

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長吳茂昆請辭獲准，發起518照亮教育部、要求吳茂昆下台的全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，全教總對吳茂昆的下台沒有喜悅，而是憂心這個部長對教育傷害了多少，幸好教育部的公務體系能夠穩定運作，不致於有重大傷害。

張旭政表示，過去的爭議事件已經顯現，吳茂昆不適合擔任教育部長，執政黨任命吳茂昆為教長明顯是錯誤決定，吳茂昆可以再早一點下台，對台灣教育和執政團隊的傷害都會比較小，現在下台也比繼續賴在職位上好。全教總希望執政黨任命的新部長起碼條件是：能夠自我要求，不能以私害公；瞭解國家重大教育政策，不能搞錯方向；瞭解教育部的運作，有效指揮政策推動。全教總進一步期望理想的部長要有教育公共化的理念，以促成教育平權的實踐；誠心誠意聆聽教育團體的意見，並能清楚的說明政策決定的理由和價值觀；能夠站在教育的大方向，避免因為政治因素干擾教育方向。

包括國教行動聯盟在內多個教育團體發聲明表示，全國各地31個教育團體對吳茂昆請辭獲准表達歡迎，對於行政院長賴清德能體察民情、負責善後則給予肯定。至於接任的部長人選，教育團體希望能找一位「五有」的部長，要「有德、有信、有格、有責、有能」，對於教育事務的處理要能站在全民的高度，成為一位全民的教育部長。國教盟理事長王立昇表示，吳茂昆完全不適任教育部長，已耽誤了全國教育41天，教育團體曾於5月17日到行政院門口召開「吳茂昆下台，賴清德踹共｣記者會，籲請賴清德儘快撤換吳茂昆，對於賴清德負起責任的處置表示肯定。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，41天前甫上任的教育部長吳茂昆曾說：「我是個從沒做錯事的人。」言猶在耳即請辭獲准，吳茂昆自上任以來便爭議不斷，毫無建樹的結果是許多計劃無法推動、即將上路的新課綱更讓基層教師家長擔心，教育部長下台，期待執政者能深切考量全國師生的需要，選擇真正有能力有道德、能為國家做事的人，切勿因一己之私而置全國教育於不顧；更不可與某些教師團體沆瀣一氣，受其宰制，而戕害國家未來。