宜科開放5產業環差報告 最快6月底送環署審查

宜蘭科學園區籌設至今乏人問津，科管局將研議開放進駐產業類別，增加廠商進駐意願。（記者林敬倫攝）

2018-05-29 14:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭科學園區籌設至今已達13年，但僅有10家廠商進駐，34.82公頃的建廠用地，僅使用2公頃，乏人問津，被批評為蚊子園區；有鑑於此，新竹科學園區管理局規劃開放精密機械、生技、以及通訊硬體製造業進駐，希望藉此增加廠商進駐意願，最快6月底環差報告就會送環署審查。

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局管轄，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，總開發經費約92.84億元，標準廠房可租用面積約2000坪，提供25至200坪4種規格出租，合計28個單元，現已出租11個單元約1000坪的面積，出租率達5成，卻是竹科管理局所轄園區最低。

不過，園區因投資廠商需要自付土地租金與建設大樓的經費，加上園區環評規定，要求不得從事量產行為，進駐廠商類別也僅能是通訊知識、數位內容及研發相關產業，多數廠商認為建設成本過高，興趣缺缺，園區籌設至今，乏人問津，不但標準廠房出租率成長速度緩慢，園區自建廠房少，幾乎都是空地，外界批評根本是沒有任何發展的蚊子園區。

宜蘭縣代理縣長陳金德日前在公開場合致詞時表示，希望新竹科學園區管理局能在零污染的條件下，開放宜蘭科學園區可以從事量產，藉此增加廠商進駐的意願。

新竹科學園區管理局則指出，已委請廠商撰寫環境影響差異分析報告，最快6月底完成，經科管局審查後由科技部送環保署審查。除原定通訊知識、數位內容及研發，將規劃新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統、綠能5種產業類別，解決問題。