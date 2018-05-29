2年未出海要沒收執照？ 麗水港漁民怒：又沒魚可捕

麗水漁港近年來海域漁獲減少，漁民已捕不到魚。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-29 14:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井麗水漁港的漁民，日前收到台中市海岸資源漁業發展所的公文，指依漁業法第11條規定，若漁筏兩年未出海，就要撤銷其執照，此公文一發，引起漁民恐慌，深恐因執照遭沒收，所有成本付諸流水，要求市府應考量漁民生計，了解漁民的困境，若要收回，應給予轉業輔導金，協助漁民轉業。

海資所：調查原因 非立刻沒收

中市海岸資源漁業發展所所長黃育珍表示，一切都是誤會，海資所只是受農委會漁業署之託，調查漁民們為何兩年未出海的原因，並不是要馬上沒收執照，而且麗水漁港附近漁業已枯竭是事實，希望藉著調查了解漁民的需求，協助漁民向漁業署反映。

麗水漁港的漁民，因附近的魚群愈來愈少，而且出海一趟，漁獲難以抵油錢，因此漸漸不出海，但今年5月8日，海資所發一紙公文給漁民，指有一艘漁筏，已超過兩年未出海，而依漁業法規定，無正當理由逾一年不從事漁業，或者未經核准繼續休業逾兩年者，由主管機關撤銷其核准。

漁民們收到該張公文後，人心惶惶，擔心多年心血付之一炬，要人向議長林士昌及特助林孟令陳情。

漁民代表張玉豐表示，過去麗水漁港漁獲量很不錯，一天至少有2、3千，最好時也曾達到10多萬。

張玉豐表示，自從中火、中龍遷到此處，污染了當地海洋，漁獲量減少，而且每況愈下，有漁場被政府佔領成為停船的漁港，讓漁民根本捕不到魚。

張玉豐痛心地表示，麗水漁港未設停泊港，漁民漁筏無港可停，一旦遇到颱風，整艘漁筏被沖走，甚至還曾沖到台北淡水，生財工具已失，漁民只能再花錢買漁筏。

張玉豐表示，目前一艘小漁筏約要30萬以上，而漁民出海捕一趟漁，油錢就要花1至2千元，又捕不到魚，如何能出海，市府要沒收漁民的執照，不是逼漁民喝西北風。

另一位82歲的漁民代表王連三表示，政府不能沒收漁民的執照，應給予漁民轉業輔導金，讓漁民轉業，否則沒收執照，要叫漁民如何活下去。

議長林士昌表示，龍井區麗水漁港約有355艘漁筏，而漁民大多是在地3代捕漁人，出海捕魚的成本已是過去開港前的數倍，現在的漁獲量杯水車薪，漁民只能暫時停止出海。

議長特助林孟令表示，台中港開港後港務公司不斷填海造地興建廠房，填掉的灘地就是昔日漁民的漁場，連帶也破壞了灘地與海洋的生態鏈，工業污染及破壞日益嚴重，對漁業造成始料未及巨大的影響，漁民的漁貨量急遽減少，近幾年以到了無魚可補的窘境。

兩人皆要求市府要顧及的漁民的生計，要先協調，聽取漁民需求。

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