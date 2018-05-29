憂開發恐受限 苗縣議會退回「石虎保育條例」

石虎為瀕臨絕種保育類動物，全台現存總數不到500隻，其中約7成棲息於苗栗縣淺山。（資料照）

2018-05-29 14:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府提出石虎保育自治條例，苗栗縣議會定期會今天審議，條例規定苗縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾1公頃或闢路逾1公里，須向專家諮詢。惟議會第四審查會認為，此規定恐讓苗栗縣開發受限，要求苗縣府研擬更周延條例再行提案審議，全案決議退回。

石虎為瀕臨絕種保育類動物，全台現存總數不到500隻，其中約7成棲息於苗栗縣淺山，今年已發生5起石虎被路殺。

苗栗縣石虎保育自治條例規定，苗縣府及所屬機關在使用石虎棲地興辦公共工程開發面積逾1公頃或道路長度逾1公里，且位於石虎棲地，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢機制，充分了解公共工程開發對石虎影響程度，作成是否需迴避、減量，達成興辦環境友善工程之目的，兼顧人與石虎之需求。

苗栗縣議會第四審查會小組召集人林寶珠指出，此案經充分討論，多數成員認為苗栗縣政府提出石虎保育自治條例「開發逾1公頃或闢路逾1公里須諮詢」的規定，恐造成公部門及民眾諸多受限。

縣議員韓茂賢補充說，石虎的天敵是人類，他認為應加強對人類管理、訓練及教育等，尤其苗栗縣山多田少，此條例限制恐對苗栗縣長久的發展不利，一旦劃設後，開發處處受限，建議苗縣府研擬更周延條例再行提案審議。