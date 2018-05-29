雲林MBT設那裡？ 環保局：9鄉鎮市評估中

環保局代理局長張喬維專案報告MBT案，強調可解決雲林垃圾問題。（記者林國賢攝）

2018-05-29 13:56

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局今至縣議會專案報告「垃圾機械式生物處理系統」（MBT），強調建置MBT讓雲林具備垃圾處理能力，解決垃圾問題；議員們除質疑這套系統是否適合台灣，並要求環保局公告MBT設置廠址。

縣環保局代理局長張喬維表示，MBT概念源起於德國，生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，可回收資源物質，並降低最終處置量，以及產製均質再生燃料（SRF、RDF-5）。

張喬維指出，雲林縣是國內第一個規劃設置MBT縣市，將以BOT方式辦理，最快於109年建置完成，每年可處理雲林縣8萬5000噸生活垃圾，以及相容性一般事業廢棄物。

縣議員蔡孟真、陳俊龍、蕭澤梧、王又民針對環保局專案報告提出質疑，指出MBT源自國外，國情不同垃圾種類與處理方式不同，且國內環保法令是否跟上這套系統，這套系統是否合適引進國內必須更謹慎評估，不要重蹈林內焚化廠覆轍，花了大筆公帑，卻連1公斤垃圾都沒有處理。

議員們同時詢問環保局MBT廠設置地點，是否需要環評，王又民等人要求環保局須事先公佈地點，同時對民眾公開完整說明。

張喬維表示，目前MBT評估地點有9處，大多是環保用地或現有垃圾掩埋場，確切地點仍在評估之中。