黑潮團隊啟航 繞台做海洋塑膠微粒大調查

黑潮海洋文教基金會董事長廖鴻基（左一）表示，生長在島上侷限於陸域的邊界，如果轉身面大海，視野無限寬廣，處處是機會。（記者劉力仁攝）

2018-05-29 13:49

〔記者劉力仁／台北報導〕海洋廢棄物及塑膠微粒汙染影響人類的生活及海洋生態日益嚴重，黑潮海洋文教基金會組織研究團隊將於明天（30）開船從花蓮港出發繞行台灣（含澎湖、小琉球及蘭嶼等外島）一周，沿途出入12個漁港進行「塑膠微粒」、「水下聲音」、「水質溶氧」採樣檢測，為台灣「藍色國土」建立海洋塑膠微粒第一份全紀錄，也將首次收錄台灣海域環境聲景地圖。

黑潮團隊出入漁港包括南方澳、八斗子、永安、梧棲、赤馬、東吉、安平、蚵仔寮、白沙港、後壁湖、開元、新港等。

黑潮基金會執行長張卉君表示，黑潮團隊以指標物種鯨豚為主體，設定「海洋廢棄物及塑膠微粒」、「水下噪音」、「海水溶氧量快篩」三項生態調查指標，依序在台灣東北、西北、西南及東南海域進行生態指標的體檢紀錄，留下全台灣「藍色國土初探」的第一筆觀察資料。未來每5年持續觀察紀錄，了解台灣海洋情況。

黑潮海洋文教基金會董事長廖鴻基表示，2005年黑潮團隊曾進行長達1個月的繞島巡禮，今年是黑潮20週年，再次繞島深入了解海洋生態環境的變化情況，他說，生長在島上侷限於陸域的邊界，如果轉身面大海，視野無限寬廣，處處是機會。

海洋保育署署長黃向文肯定黑潮基金會以民間力量進行海上調查，海保署剛成立，未將會積極與公民團體合作，保護海洋環境。

繞島航程邀請作家吳明益、畫家王傑全程上船參與創作，現代舞團INTW等藝文團體也分段參與其中，彰化環盟、台南社大、地球公民基金會等各地環境夥伴也分段上船，做為在地議題延伸。