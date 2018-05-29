這個學校國際班 有14人上世界前百大大學

錄取英屬哥倫比亞大學的李仁心，將自組的3D列印機送給學校。（記者詹士弘攝）

2018-05-29 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕優等高中生出國留學，何必選中國，維多利亞實驗高中今年畢業生有14人錄取大學世界排名前100大的學校，其中的11人錄取大學世界排名前50大。

維多利亞本屆畢業生有35人，其中15人選擇國際升學課程，20人選擇國內升學課程，最後有17名學生決定海外升學，最後有14人錄取大學世界排名前100大，國內世界大學排名最前的學校是台灣大學，在2017年QS世界大學排名中取得有史以來的最好名次為68名，2018年為75名。

錄取英屬哥倫比亞大學的李仁心，自主進修3D列印機及機器人創作，在錄取榜單出爐後，也將自組的3D列印機送給學校。

高一下學期才從公立高中轉到維多利亞國際班的洪心泯，一開始因語文上的落差，追趕課程進度非常辛苦，但在雙倍的努力下，錄取了墨爾本大學（世界大學排名32名）、雪梨大學（世界大學排名50名）及昆士蘭大學（世界大學排名47名）建築學設計系相關科系。

原本選擇國內升學的黃駿承英文能力佳，SAT考試獲得1420分，雅思獲得8分，其中聽力與閱讀均獲得滿分，也錄取英屬哥倫比亞大學機械工程學系（名列世界百大中的第35）及英國諾丁漢大學寧波校區商學院課程（20了18QS排名75）。

維多利亞高中是目前台灣僅有8所國際文憑認證「International Baccalaureate，簡稱IB」學校之一， IB組織被視為培育國際化人才的跨國教育聯盟，目前全球已經有5000多所IB學校，橫跨150多個國家，包含小學、中學、大學先修及職業取向課程，完成IB課程的學生皆可獲得國內外承認的同等學歷文憑，其大學先修課程可以抵修大學學分，使得強調國際人才培養的IB課程在全球中小學帶來熱潮。