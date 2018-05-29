全國首創公共腳踏車保險 高市6月上路

2018-05-29 13:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局全國首創公共腳踏車保險將於6月1日上路，提供民眾租車享有住院傷害醫療保險每日1千元，最多住院90天，及個人最高1百萬元保障。

環保局長蔡孟裕表示，公共腳踏車騎乘速度不快，造成第三人傷害的機率低，反倒是使用者較容易因各種因素，包括與其他汽機車發生交通事故、騎乘時不慎摔車等原因而受傷，為保障民眾騎乘安全，為高雄市公共腳踏車使用者投保租賃者傷害險。

環保局指出，若民眾於租賃公共腳踏車期間發生意外受傷，而有住院或是死殘的情形，可檢附理賠申請書（可於公共腳踏車資訊網下載）、診斷證明、收據影本、及存摺影本送高雄捷運公司轉保險公司申請理賠，使用信用卡租借者另附個人資料查詢同意書（公共腳踏車資訊網下載），經保險公司審核通過後匯款至民眾帳戶。

環保局提醒民眾依相關保險法規，傷害險採取實名制投保，因此民眾在公共腳踏車系統登錄的資料，包括姓名、身分證字號、出生年月日必須正確無誤，否則一旦不幸發生意外，若傷者資料與租賃者登錄的資料不相符，將無法獲得理賠。

例如父母使用自己登錄的票證借車給小孩使用，若小孩受傷，因租賃者資料與傷者不同，將無法申請理賠，建議有騎乘公共腳踏車需求的民眾，將常用票證登錄於公共腳踏車資訊網，已登錄記名的民眾也可以連結公共腳踏車資訊網會員專區確認資料正確，以免權益受損。

環保局說，保險有關死亡給付部分，於被保險人滿15歲起發生效力，也就是滿15足歲的租賃者才能享有死亡給付的保障，希望民眾騎乘時注意自身安全，民眾如有租賃者傷害險的相關問題，可以撥打免付費專線0800255995洽詢。