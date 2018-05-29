催生駁二特區 12位高雄藝術家見證歷史功成身退

2018-05-29 12:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「北華山、南駁二」。高雄駁二藝術特區是南台灣最重要的文創基地，但10幾年前，駁二還只是數座殘破的倉庫群，當時高雄12位在地藝術家組成民間協會聯手催生出駁二，10餘年後，協會正式走入歷史，賸餘財產也歸屬給高市文化局繼續推展文化工作。

2000年，雙十煙火第一次南下高雄綻放，地方和市府沸沸揚揚尋覓適當的放煙火地點時，才讓各界注意到港口旁駁二倉庫的存在；由高市鋼琴家劉富美等12位橫跨表演藝術及視覺藝術熱心的在地藝術家，聯手於2001年發起創設的高雄市駁二藝術發展協會，催生了駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地，並為駁二的發展奠立基礎。

駁二藝術發展協會成立後，除整建3棟倉庫和廣場，並辦理藝術家駐村、駁二藝術節，及策辦二二八美展、表演藝術及講座等幾十檔展演活動，特別是劉富美遠赴芬蘭洽談促成2003年3月到4月的「國際優先郵件」多媒體藝術世界巡迴展，駁二是該展繼紐約之後的第二站，當時共有33國51位藝術家參展，引發大眾關注與熱烈參與。

當年奔走向朋友籌募了40多萬元資金推展會務的創會理事長劉富美，日前將多年來親自拍攝的駁二藝術特區300張相片及資料等贈送給文化局駁二營運中心保存，協會解散後募款及營運賸餘財產的34萬餘元，日前也結清歸屬予文化局，做為推動文化工作用款。

見證駁二特區的創生與成長的劉富美面對協會走入歷史，她說，駁二由3棟倉庫和1個廣場開始，滿載著藝術家們期望，「藝術就在民眾的生活中」，看到駁二在文化局努力耕耘下，陸續增加到營運20多棟倉庫，10餘年後成就了今日的樣貌和藝術內容，令他們深深感動且欣慰。