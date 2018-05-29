超越去年815！台電估今最高用電量恐熱破史上新高

用電量頻刷紀錄，台電估今天尖峰用電恐打破去年815創下的歷史新高紀錄!（記者林菁樺攝）

2018-05-29 12:48

〔記者林菁樺／台北報導〕高溫來襲，用電量頻刷紀錄，今恐打破去年815創下的歷史用電新高!台電原預估今用電量為3630萬瓩，未料，上午用電節節高升，接近中午時刻，台電已上修今天最高用電至3645萬瓩，若真達此門檻，將打平歷史用電紀錄。台電調度單位直呼，「從未見過五月份創歷史新高紀錄!」相當罕見。

根據台電紀錄，去年815大停電當天最高用電達3645.28萬瓩，是台灣史上用電量最高的一天，但今年在高溫襲擊下，熱累積效應在五月底就浮現，台電上修今日最高用電至3645萬瓩，預測備轉容量率也僅剩2.67%，備轉容量更只剩下97萬瓩，距離限電紅燈門檻、只差7萬瓩，經不起任何機組故障、出包。

台電調度單位指出，若今天下午尖峰用電量如預測達3645萬瓩，不僅追平歷史新高，「過去五月份，尖峰用電也從未出現史上新高!」將成另一項紀錄。

台電指出，今日備轉率吃緊，主要是因為昨晚台塑化汽電共生廠A號機故障，短少60萬瓩。另外，台中火力8機、興達1、3號機部分故障，未能滿載供電，台電預估，中火8號機明可回歸供電，裝置容量達80萬瓩、檢修中的大林1號機，則預計六月初回歸，本周供電相當緊澀時刻。