醫病》鼻塞困擾20年 男子微創手術「通樂」

支援衛福部南投醫院的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬，就曾姓男子鼻塞症狀進行檢查。（南投醫院提供）

2018-05-29 12:39

〔記者謝介裕／南投報導〕鼻塞不見得是感冒﹗家住南投的曾姓男子，20年來，鼻子經常不通，原以為與感冒有關，怎料，前往多家診所求診都未找到確切的答案，遂轉而求助衛福部南投醫院檢查，才確定病灶係長期過敏性鼻炎造成下鼻甲肥厚，而使得呼吸順暢度受影響，最後經醫師透過「鼻部無線射頻微創手術」後，終打通阻塞的鼻腔，也令他難掩「鼻」塞頓開的欣喜﹗

鼻塞的原因相當多，包括一般感冒、中隔偏曲、鼻息肉、鼻竇炎等，現年四十歲的曾姓男子前往南投醫院就診時，形容自己的鼻子就像是被瓶蓋塞住般難以暢快地呼吸，經與支援南投醫院的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬溝通後，遂決定透過「鼻部無線射頻微創手術」進行治療。

南投醫院院長洪弘昌、醫師吳昭寬等人指出，無線射頻微創手術的原理，係利用射頻電針發出的無線電波，以低溫來破壞身體組織，蛋白質受到破壞後會變性、凝固，使黏膜下的組織體積縮小，進而達到改善鼻塞的症狀。

一般而言，傳統的手術，因會使用止血棉塞滿鼻腔，導致病人臉部腫脹、疼痛，多半須住院3天以上，該微創手術因對身體黏膜組織的破壞較小，相對地腫痛感也較少、術後感染的風險更低，加上是局部麻醉，因此曾男術後非但不用住院，困擾多時的鼻塞問題，也獲大幅改善。

不過，院方強調，「鼻部無線射頻微創手術」並不列入健保給付項目，提醒民眾若有鼻塞方面的困擾，應與專業醫師討論後，再選擇適合的治療方式，以獲得最佳的治療成果。