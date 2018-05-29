預防菸害向下扎根 三灣衛生所歌舞劇宣導

三灣鄉衛生所以生動歌舞劇宣導菸害防制，讓台下國中生留下深刻印象。（記者鄭名翔翻攝）

2018-05-29 12:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕世界衛生組織WHO指出，全球每年因菸害導致死亡人數高達700多萬人，而肺癌也長期盤據威脅國人性命的病變之一；為了打擊菸害，將拒菸觀念向下扎根，苗栗縣三灣鄉衛生所以歌舞劇形式展開巡演，昨來到三灣國中，衛生所人員及志工粉墨登場，以詼諧逗趣的方式讓青少年們遠離菸害。

苗栗縣政府衛生局積極推動菸害防制，各鄉鎮市的衛生所也各出奇招，三灣鄉公所為了使菸害宣導跳脫傳統，吸引更多年輕人正視菸害威脅，特別由衛生所人員別出心裁編演舞台劇，以貼近生活的劇情讓三灣國中學生留下深刻印象。

劇中描述高齡阿公是個老菸槍，40年菸癮始終戒不掉，更有高血壓、心臟血管病史等，長期抽菸不但害得他咳嗽、氣喘毛病加劇，也因為二手菸、三手菸對家人的影響，導致夫妻之間常爭執，孫女也討厭親近阿公，讓阿公賠了健康也打壞家庭關係，最後在老伴的協助下，終於到衛生所尋求專業協助戒菸。

三灣衛生所主任黃美齡表示，許多年輕人受同儕影響，在學生時期就誤染菸癮，使得罹患肺癌的平均年齡逐漸下降。為了讓年輕學子擁有健康前程，希望透過生動舞台劇的方式，讓孩子們認識吸菸及二手菸、三手菸對自身及親友的威脅，不但勇敢拒絕菸害，也能將此觀念帶回給親人。