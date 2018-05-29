捐血小板1354次 白河熱血警好讚！

白河分局慶祝警察節，分局長陳建民（右三）率員警挽袖捐熱血，獲捐血中心感謝。（記者王涵平攝）

2018-05-29 12:00

〔記者王涵平／台南報導〕白河分局慶祝警察節，挽袖捐熱血，其中東河派出所警員陳境杉更是從17歲開始捐血小板，迄今已達1354次，他說，希望特殊需求患者能有充分的血源，現在捐血小板已成習慣，不捐也感覺怪怪的。

白河分局捐血活動，分局長陳建民率先捐出第一袋熱血，他表示，固定時間會捐血，「捐血一袋，救人一命」，至今已累計134次。

東河派出所警員陳境杉則從17歲就讀新營高中時開始捐血，自18歲起開始接受血小板分離捐血術，固定每2週捐血1次，至今40歲已經累計1354次。

開始捐血小板時，因新營沒有設備，還得預約台南市區捐血中心床位，騎1個多小時機車前往，而血小板捐血時間近2個小時，剛捐完需休息一下才能離開，來回近百公里就得耗掉1天。

捐血中心表示，血小板是供應白血病、紫斑症或化學療法等，或人類白血球抗原HLA異體免疫反應，以及接受骨髓移植的病人、有需要多次輸用血小板的病人，對捐血人健康要求也高。

陳境杉從警後仍維持捐血習慣，對自己的身體狀況也很注意，他說，有時休假只一天，休息不夠，捐血前的健查就不過，還有次捐血前吃了較油的滷肉飯，也沒辦法捐。

陳境杉今年1月從台中調至東河所，一開始的休假每次只排1天，所長岩東華獲悉陳境杉熱血義行，特地將陳的每次休假排2天，好讓陳先充分休息後才能捐血。

白河分局「愛心捐血活動」獲熱烈迴響，總計募得35000cc（較去年增加7500cc），創下白河分局辦理警察節捐血活動的新高紀錄。幸福幼兒園可愛的小朋友揭幕打鼓表演熱場，更博得熱烈掌聲。