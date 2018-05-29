高市Takau莿竹獎 表揚50績優技工、工友與臨時人員

高市府50位績優技工、工友與臨時人員今獲表揚（記者王榮祥攝）

2018-05-29 11:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今首度舉辦「2018Takau莿竹獎」，比照接待外賓規格、公開表揚50位績優技工、工友與臨時人員﹔高市代市長許立明帶領各局處首長與會，向所有獲獎者及市府全體基層員工致敬，感謝大家長期默默付出、盡忠職守。

策劃這場表揚活動的秘書處說明，以往只有表揚技工與工友，去年首度將臨時人員納入，前市長陳菊當時即指示提高獎勵名額與額度，所以今年除35位工友、技工，還有15位臨時人員，臨時人員獎勵更由去年5千元禮金、調整為與績優職工一樣的1萬元獎金。

秘書處長陳瓊華表示，50位獲獎者是由市府委員及專家學者，從近萬名基層同仁中評選而出，得獎實屬不易﹔秘書處除規劃頒獎活動，也在四維行政中心推出為期一週的「看見他們」專題展，希望讓更多民眾，知道市府最前線守護者的辛勞與付出。

獲表揚名單：

新聞局蔡文榮、工務局吳在根、地政局劉正榮、工務局劉基明、社會局周本胤、工務局洪勝竹、社會局蔡雅玲、工務局廖吉清、都市發展局謝淑勤、工務局陳俊鴻、經濟發展局蔡明芬、工務局張明峰、環境保護局馬國俊、勞工局施孟宏、環境保護局趙千茜、觀光局周蘭香、環境保護局陳國樑、旗山區公所陳春財、環境保護局薛方秀密、教育局翁志宏、環境保護局王智妃、教育局王珮筠、環境保護張榮森、教育局吳清宗、環境保護局張頌華、教育局劉寧成、環境保護局鄭富駿、教育局謝德忠、環境保護局王玉柳、秘書處張簡碧霞、環境保護局翁同川、民政局吳宏騰、環境保護局徐朱雲妹、民政局吳昌其、水利局吳永賢、交通局蘇千鶴、工務局曹恩復、交通局盧鳳鳴、工務局李旺裕、交通許長智、工務局黃威達、地政局林美麗、勞工局陳美鳳、衛生局李政霖、勞工局陳芳屏、環境保護局王春花、勞工局陳秀鳳、水利局徐瑛鍛、阿蓮區公所黃淑寬、工務局陳明章。

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