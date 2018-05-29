見證傳統齋教歷史 淨業院成竹市第32處市定古蹟

「淨業院」將成為新竹市第32處市定古蹟。（記者洪美秀攝）

2018-05-29 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會議28日召開樹林頭庄的「淨業院」審議會議，決議指定為市定古蹟，將成為新竹市第32處市定古蹟。

新竹市文化局表示，市長林智堅上任後已新增17處古蹟歷史建築，其中「淨業院」將成為新竹市第32處市定古蹟，加上5處國定古蹟，新竹市共有60處古蹟歷建，其中古蹟37處，歷史建築23處。

文化局表示，「淨業院」座落於樹林頭庄，是竹塹地區龍華派齋堂，由北門鄭崇和孫鄭如蘭於清朝明治35年（1902年）所建，為其元配陳潤念（釋號普慈）修佛的所在。根據《新竹州要覽》社寺中記載，淨業院原為齋堂，後來改為禪宗派別。

文化局指出，「淨業院」整座建築為傳統合院，兩進兩護形成口字型，再加左右過水及外護龍，面寬共七開間，前埕外設土埆造圍牆，整體格局完整，第一進中央左右次間為斗砌磚造，凹壽式入口及外護龍山牆使用平英式磚砌法，可謂閩南傳統工法與近代工法結合。

另左右次間水車堵、墀頭的剪黏、交趾陶裝飾仍然保留，護龍山牆有泥塑懸魚裝飾，左側以書冊、右側以畫軸為題材，使用者保存維護良好。

其中審議委員現勘後認為，淨業院見證新竹地區傳統齋教逐漸轉為佛教的歷史，其建築為閩南樣式，但受近代日式建築影響，結合台灣傳統齋堂建築、日治時期日式與洋式建築的技術，呈現各時代特色，且其建築的形制、剪黏、泥塑、彩繪、書法、玻璃、木作、石作、磚作、灰作等作法多元多樣，足以表現各時代營造技術流派特色並具高度歷史、藝術價值。

加上台灣「齋堂」已所存不多，更是新竹地區少數提供女性獨身修行的空間，建物具完整性，不易再現，委員一致決議將「淨業院」指定為市定古蹟。

文化局強調，文化資產審議會主要是針對建物是否具有文化資產價值進行專業判斷。此次雖為部分所有權人申請指定古蹟，但仍有部分所有權人對於保存持反對意見，所以關於私有產權指定古蹟之後續配套措施，未來將持續與所有權人溝通，提供其必要之協助、努力創造雙贏，讓全民共享珍貴文化資產，並發揮其更大之價值與效益。