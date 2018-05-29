深入村落蹲點 竹縣2青年文化工作者獲補助獎勵

新竹縣長邱鏡淳（右三）、副縣長楊文科（右一）、文化局長張宜真（左一），今天表揚爭取到文化部青年村落文化行動計畫獎勵的文化工作者亞弼•達利（左二）與陳胤竹（右二）。（記者蔡孟尚攝）

2018-05-29 10:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣亞弼•達利與陳胤竹2名青年村落文化工作者，深入偏鄉和老聚落鑽研保存傳統文化，他們提出的計畫均獲得文化部補助獎勵，並於今天接受縣府表揚。

新竹縣長邱鏡淳頒發「出類拔萃」表揚狀肯定2人後說，她們這2名女性文化工作者願意深入村落蹲點研究傳統文化，真的是難能可貴，也期許他們的研究成果之後能夠好好發表，讓更多人認識新竹縣村落的在地特色文化。

新竹縣政府文化局長張宜真說，2人參加「文化部106年度青年村落文化行動計畫」獎勵徵選，來自尖石鄉鎮西堡部落的亞弼•達利以「吃進肚子的文化—鎮西堡部落的原生種種子在地知識實踐計畫」獲得68萬元補助獎勵，計畫內容為搶救泰雅族日漸消逝的傳統農耕文化，針對鎮西堡部落農園原生種種子進行調查蒐集，並透過傳統知識的紀錄與教育活動，帶動青年新生代參與，延續土地的傳統文化價值。

張宜真說，陳胤竹則是以「透過百年老屋活化社區」計畫獲得28萬元補助獎勵，這項計畫以關西羅屋書院為據點，藉由百年老屋的魅力，舉辦客庄生活主題課程與藝文表演，活絡在地文化內涵。