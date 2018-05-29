才10點就超熱！ 台北高溫飆破36度

台北氣溫上午10點就已經突破36度。（資料照）

2018-05-29 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕全台今受暖氣團籠罩，中央氣象局上午10點3分發布即時天氣訊息指出，今（29日）各地晴朗炎熱，大台北地區高溫已達36度，提醒外出民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

根據氣象局公布的觀測資料，截至上午10點20分，全台各地最高溫分別為台北的36.4度、嘉義的34.2度、板橋的34.1度、台中的33.8度及恆春的33.5度，其中台北氣溫飆升至36度以上，已符合發布即時天氣訊息的標準。