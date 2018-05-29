為2萬代理教師爭完整1年聘期 全教總要縣市長選將表態

為代理教師爭一年12個月完整聘期，全教總今天開記者會宣布，將啟動問卷調查，要縣市長參選人表態是否願意給代理教師一年聘期，並在6月公布調查結果。（記者林曉雲攝）

2018-05-29 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假開始倒數，全國中小學代理教師一年多只有10個月聘期，逾2萬人又陷入每逢暑假就失業的窘境，今年縣市長選舉已開打，為了替代理教師爭取一年聘期，全國教師工會總聯合會今天開記者會宣布，將啟動問卷調查，要各縣市的縣市長參選人表態，當選之後願意給代理教師一年聘期？

全教總理事長張旭政表示，長期代理教師人數已超過2萬人，但代理教師一年多只能拿10個月聘約，一到暑假就面臨失業困境，但代理教師的工作內容與正式教師幾近相同，不少學校更讓代理教師兼任導師、行政、協辦行政等職，全教總在前年10月底起，召開數場記者會並提出建議後，教育部所主管的國立高中職已給予代理教師完整一年聘期，但縣市立學校的代理教師仍多無一整年度之聘期，使得代理教師有待遇短缺與職業保障不足等問題。

張旭政表示，教育部願意給一年聘期，問題在於縣市政府不願意，教育是國家百年大業，縣市首長的立場與態度是非常重要的指標，全教總將啟動問卷調查，並於6月下旬公告結果，讓全民共同來檢視。

法政中心執行長林金財表示，105學年統計，代理教師國小11061人、國中5604人、高中5315人，教育部專案補助經費，已依年薪設算補助經費，各地方政府應朝聘任至隔年7月31日之方向規劃辦理，但直至近日，地方縣市政府仍不為所動，部分學校甚至於聘期外，仍要求代理教師到校提供勞務，顯然教育部的會商並沒有達成效果，「地方縣市政府儼然成為剝削代理教師的兇手」，A掉代理教師2個月的暑假薪水，且影響年終獎金的計算。

林金財表示，以106學年度為例，沒有任何一個地方縣市政府給初聘代理及代理兼導師的代理教師一年聘期，也只有基隆市與台北市給予再聘代理教師一年完整聘期。另外，代理兼行政有一年聘期者，也區區僅有基隆市、台北市、台中市與金門縣。