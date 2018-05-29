6月1日起竹市風收站擴增為32站 新增回收3C產品

6月1日起新竹市風收站擴增為32站，新增回收3C產品。（記者蔡彰盛攝）

2018-05-29 10:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府回收「風收站」，2年多來共計回收339公噸資源物，成果豐碩亮眼。市長林智堅表示，6月1日起新增5站，總數將達32站，並新增「筆記型電腦、平板電腦及鍵盤」等3類資訊產品回收物，鼓勵民眾持續愛護地球，讓資源循環利用，為環境永續與後代子孫盡心力。

新竹市環保局表示，今年6月1日至12月31日止，「風收站」回收項目包括廢紙、紙容器、玻璃類、乾電池、光碟片、照明光源、電風扇、筆記型電腦、平板電腦及鍵盤等10大類，經秤重換算點數，集滿30點即可兌換好禮，包括衛生紙、環保洗碗精、環保洗衣精、大潤發禮券、全聯禮券、7-11商品卡等，邀請市民至鄰近風收站回收集點兌好禮。

林智堅說，風收站今年邁入第三年，共計32里設置風收站，占全市四分之一的里數，包括東區13站、北區12站、香山區7站。感謝各里風收站的環保志工隊，加入守護環境的行列。

環保局長江盛任表示，風收站除了讓民眾就近資源回收，同時凝聚里民間的情感，增加互動聯繫，變賣所得還可用來建設鄰里、關懷弱勢。風收站已成為一個環境教育的平台，每一位志工成為綠色種子，扎根環保意識於鄰里街坊。