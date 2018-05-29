南瀛盃國際青少年錦標賽升格2級 16國逾百網球選手競技

2018年南瀛盃國際青少年錦標賽（G2）在台南開打，16國約150位選手參賽，第十屆的南瀛盃升格為二級賽事，南市副市長張政源與各國選手合影歡迎。（記者王涵平攝）

2018-05-29 09:31

〔記者王涵平／台南報導〕2018年南瀛盃國際青少年錦標賽（G2）在台南開打，16國約150位選手參賽，第十屆的南瀛盃升格為二級賽事，南市副市長張政源感謝各界贊助支持，為台灣舉辦最高水準的國際青少年網球比賽。

南瀛盃國際青少年錦標賽即日起至6月3日在新營區網球場開打，南市教育局表示，延續2009至2017年成功經驗，南瀛盃從原本的4級、3級正式升格至2級。

教育局表示，南瀛盃國際青少年錦標賽（G2）為國內青少年最高等級的賽事，也是亞洲區青少年5大賽事之一。今年國內選手的報名狀況十分踴躍，更有來自日本、韓國、香港、美國、馬來西亞、澳洲、印度、菲律賓、英國、烏克蘭、波蘭、瑞典、印尼、泰國、中國、台灣等16國青少年好手約150人，南市澳洲青年賽雙料冠軍善化高中梁恩碩也將參加，進行國際交流，精彩可期。

今年賽事由南市體育總會網球委員會與立安定國中承辦，除讓參賽選手感到賓至如歸，也要讓球迷觀賞精采賽事，會內賽5月29日開始，歡迎踴躍前往為選手加油打氣。6月2日至3日特別增加辦理國內14/16歲級的全國青少年網球錦標賽，增加賽事的熱鬧性，也讓國內小選手觀摩。