本土品牌Audrey來店體驗試穿 3900件內衣免費送

本土品牌Audrey夏日最新創作「魔塑W弦」內衣，低脊心W弦軟鋼圈，前中心舒適減壓設計勾勒出女性美麗性感的弧線溝影。（記者張忠義攝）

2018-05-29 08:08

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣內衣領導品牌奧黛莉旗下本土品牌Audrey，即日起至六月十八日推出免費送內衣活動，多達三千九百件內衣於指定三十九家EASY SHOP門市試穿體驗免費送，每店限量一百件，送完為止。

業者指出，民眾只要憑EASY SHOP2018年5月單筆消費「我愛你520元」發票號碼（須為台灣奧黛莉公司或EASY SHOP開立），於六月十八日前至「Audrey在EASY SHOP試愛才示愛」活動網站預約體驗試穿Audrey新品魔塑W弦，並在附設有Audrey專櫃的EASY SHOP指定門市完成體驗試穿並填寫問券者，試穿當天就能憑預約簡訊中的兌換碼免費領取一件價值一六八０至一八八０指定款熱銷系列內衣。

業者指出，Audrey夏日最新力作「魔塑W弦」獨家專利創新劃時代內衣，低脊心W弦軟鋼圈，前中心舒適減壓設計勾勒出女性美麗性感的弧線溝影；罩杯上沿副乳側包片設計，收攏副乳創造完美胸型，脅邊身片的四十五度交叉網格狀支撐，側面包覆妳的不安定帶來令人穩定的安全感，完全包覆側身贅肉，使胸部更加集中且安穩，加上後背片的U型美背設計，讓妳的背影線條俐落優雅，令人著迷。

多達三千九百件內衣於指定三十九家EASY SHOP門市試穿體驗免費送，每店限量一百件，送完為止。（記者張忠義攝）

台灣內衣領導品牌奧黛莉旗下本土品牌Audrey，即日起至六月十八日推出免費送內衣活動。（記者張忠義攝）

奧黛莉旗下本土品牌Audrey，即日起至六月十八日推出免費送內衣活動，確實讓人怦然心動。（記者張忠義攝）

民眾只要憑EASY SHOP2018年5月單筆消費「我愛你520元」發票號碼（須為台灣奧黛莉公司或EASY SHOP開立）才行。（記者張忠義攝）

六月十八日前至「Audrey在EASY SHOP試愛才示愛」活動網站預約體驗試穿Audrey新品魔塑W弦。（記者張忠義攝）

在附設有Audrey專櫃的EASY SHOP指定門市完成體驗試穿並填寫問券者，試穿當天就能憑預約簡訊中的兌換碼免費領取一件價值一六八０至一八八０指定款熱銷系列內衣。（記者張忠義攝）