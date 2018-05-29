店家回應大打臉！ 女批麵線有菸頭反被網友轟爆

網友紛紛留言為店家打氣。（翻攝自臉書）

2018-05-29 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕爆料文化如今相當盛行，但也引發不少事端。有網友在臉書社團怒批吃麵線發現菸頭，店家特地發聲明回應。由於店家回應清楚，加上爆料者疑點重重，網友質疑是奧客行徑。

有女網友在臉書社團「爆料公社」發文，指控三峽一家麵線店賣的麵線裡有菸頭，該網友說老闆娘死不承認、老闆湮滅證據，直呼噁心、想吐。

店家在臉書社團「我是三峽人」發文還原事發經過，指出當時老闆道歉，並退還130元，對方收下離開。店家澄清，老闆娘負責煮麵線，不會抽菸，老闆會抽菸，但店內禁菸，因此不會帶菸頭進廚房，最奇怪的是，菸頭出現在碗底，卻形狀完整，甚至還白白的。

店家也貼出老闆手稿，老闆說自己「一直在檢討問題」，也請網友不要再罵他，「我沒那麼可惡」，還說「如果那位小姐氣消了，我很樂意與她誠心溝通」。

詭異的是，該爆料女網友事後自行刪文，還改名改照片，讓網友懷疑事有蹊蹺。網友表示，「吃麵線小姐，吃光，拿錢，po爆料~~~~~~~你森77，我還比妳更森77哩」、「爆料者被砲到自己刪文還改名改照片了，請老闆安心做生意吧」，也有網友大呼「個人認為這是全三峽最好吃的麵線」。