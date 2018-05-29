館長大罵蔡總統「X你娘」 她砲轟殘忍至極

「館長」陳之漢先前批評總統蔡英文捐錢給WHO是「做凱子」。（圖擷取自臉書）

2018-05-29 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在26日宣布將捐出100萬美金（約新台幣2994萬元）給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒（Ebola virus）之用，不料遭到「館長」陳之漢砲轟是「做凱子」，更與立法委員段宜康在網路上隔空交火。網紅陳沂批評館長，表示與其花錢在要跟我們斷交的邦交國上，不如捐給WHO對抗伊波拉病毒，也批評館長在蔡英文母喪期間大罵「X你娘」，非常殘忍。

陳沂16日下午在臉書上表示，每個國家都會編列外交預算，取其花錢在動不動要跟我們斷交的邦交國上，捐給WHO對抗伊波拉病毒非常有意義。陳沂說，國家有難時，其他國家也會來幫助我們，「他們的人民也不會說，嘿，我們油電雙漲，嘿，我們偏鄉小孩沒飯吃，你還亂撒錢去當凱子。」

陳沂諷刺說，「我相信這些每天都在說自己捐多少錢的人，都是很有愛心的人，很有愛的人，怎麼可能阻止別人做有愛的事呢？」她認為，愛應該不分國界，她本身也會捐助無國界醫生，謝謝這些人去幫助那些承受戰火攻擊，正在受苦的無辜生命。

館長先前大罵蔡英文「X你娘」，陳沂表示，很有愛的人，不會在人家媽媽剛走的母喪期間，罵人「X你娘」，還硬拗說那只是口頭禪，殘忍至極。