白天炎熱防午後雷陣雨 週五開始鋒面影響全台有雨

今日白天各地氣溫來到33至35度，午後北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雷陣雨的範圍會比昨天更廣，民眾需注意。（資料照）

2018-05-29 06:17

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地多為多雲到晴天氣，白天各地氣溫來到33至35度，而隨著太平洋高壓逐漸東退，午後北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雷陣雨的範圍會比昨天更廣，民眾需注意。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖及金門為普通等級；花東空品區及澎湖為良好等級。另外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，民眾搭機往返請留意航班資訊。

週三（30日）太平洋高壓逐漸減弱，各地天氣雖以多雲到晴為主，不過北部、東半部地區及中南部山區午後容易出現局部短暫雷陣雨；週四（31日）太平洋高壓持續東退，北方鋒面靠近台灣陸地後，北部及東北部將出現局部短暫陣雨或雷雨。

週五至下週一（6月1日至4日）受到鋒面影響，降雨範圍及時間擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感緩解。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 28 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）