05/29 各報重點新聞一覽

台灣師範大學針對北市小六畢業生進行英語能力檢測，其中文法句型檢測，僅四成六達到小六應有程度；圖為台北市國小外籍英語教師「巡迴教學列車」活動。（北市教育局資料照）

2018-05-29 06:19

自由時報

逾半文法句型未達標 北市小六英文有點糟

小學教英文已實施二十年，台北市更從九十一年起向下延伸到小一開始教英語；但台灣師範大學針對北市小六畢業生進行英語能力檢測，昨天公布結果卻顯示，詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目，分別有二十五％、五十四％、二十一％和二十九％受試學生，根本未達小六應有程度，而在詞彙、文法句型及聽力子測驗中，甚至有十二％、十八％、六％受試者，未達國小四年級程度。

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委託台灣團體開發求職APP 國台辦擬取我畢業生個資

知情人士透露，中國國台辦委託台灣青年聯合會招攬我青年學生赴中面試、實習，該會推動「泰山計畫」，結合好思通人才科技公司，不僅計畫研發赴中求職APP平台，並向各大學宣稱，可協助開發畢業生流向追蹤系統，實則獲取我大學畢業生個資，流向對岸。

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台大女碩士戀暴力健身男 慘遭分屍

一名黃姓網友二十五日在臉書「爆料公社」發文，指妹妹疑被朱姓男友軟禁，警方追查後，案情急轉直下，前晚先在朱男新北板橋住處的社區花圃內挖出七包屍塊，證實黃女已慘遭朱殺害、分屍，而朱男發現警方找上門後則畏罪逃往新北新莊，昨天清晨被發現在台北醫院旁的衛生所舊址外上吊身亡。

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蘋果日報

台大女遭分屍 裝７袋埋社區 情魔自盡

監視器畫面裡，一對情侶緩步上樓，兩個人沒有互動、沒有交談，氣氛有些凝重；25個小時後，另一支監視器錄到男子走出家門，陸續拿著7包垃圾袋走進社區花圃，這一次他的女友沒有陪在他身邊，因為她已被男友殺害分屍，粉紅色垃圾袋裡，裝的正是她已經被肢解的屍塊。

台北騎車到墾丁突昏倒 男環島熱衰竭亡

真的熱死人！上周五一名男子從台北騎機車環島到墾丁，因熱衰竭昏倒在墾丁鵝鑾鼻公園內，恢復意識後說「休息就好」，未料卻二度昏厥，送醫急救仍不治。醫師提醒，高溫下一定要多補充水分。這也是今年的熱死首例。

聯合報

6月啟動高溫預警 勞動部鬆口「高溫假？來想想」

極端高溫已是全球課題，去年台北夏天卅七度以上天數達十九天，創氣象局設站紀錄；台北前天飆出卅八點二度，刷新五月高溫紀錄。因應極端高溫的頻率日增，氣象局六月中將新增發布「高溫預警訊息」，以縣市為單位，當預報達到卅六度以上，就會以「黃、橙、紅」三種燈號發布警訊。

違法露營該誰管？各部會大踢皮球

違法露營區重傷國土，甚至可能波及人命，蔡政府日前展現作為，陸續公布違法名單，連檢調單位也介入調查，但相關單位昨在國會中卻是「你推我辭」，交通部和農委會都不想做主責單位。立委和學者認為，露營區管理涉及六部會、十七個地方單位，規定也遍及不少法令，總要有人來「領頭羊」。

中國時報

高雄市長選情民調！陳其邁贏韓國瑜6.4個百分點

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在5月21日獲國民黨提名後，人氣逆勢上揚，緊追在民進黨高雄市長參選人陳其邁之後，根據旺旺中時媒體集團民調顯示，如果明天就是投票日，陳其邁獲得39.5％支持度，韓國瑜則有33.1％，陳、韓差距僅6.4個百分點，顯示國民黨在年底高雄選戰仍有一搏機會。

又見分屍案！台大女慘遭卸7塊 恐怖情人自縊

又見分屍案。28歲男子朱峻穎疑不滿27歲黃姓女友提分手，憤而持榔頭及開山刀殺害黃女，還凶殘地把女友分屍，分裝於7個塑膠袋掩埋在板橋國光路住處社區花圃，事後逃到桃園汽車旅館藏匿，朱男自知難逃，28日凌晨畏罪上吊身亡，用衛生紙寫著遺書「鑄下大錯、以命賠命」；黃父認屍時見愛女肢體破碎，幾近崩潰昏厥。