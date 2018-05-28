醫病》壯男跑馬拉松脫水橫紋肌溶解症 1年後竟眼中風

醫師許閔彥指患者的視網膜的中央靜脈阻，造成眼中風。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-28 23:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名37歲壯男跑全馬拉松嚴重脫水引起橫紋肌溶解症住院，一年後突然右眼視力模糊，竟罹患眼中風，從1.0變成0.2，幸好即時就醫注射抗血管新生因子，才逐漸恢復視力，醫師提醒外國曾有數起跑馬拉松脫水引起眼中風的案例，提醒注意。

中山醫學大學附設醫院眼科醫師許閔彥指出，眼中風是視網膜的中央或分支靜脈阻塞，嚴重會造成黃斑部水腫，感光細胞缺氧壞死，造成視力模糊甚至失明，大多是單眼罹患，發生原因不明，可能與老化、三高等有關，血管容易阻塞。

患者3年前突然右眼視力變很模糊，趕緊就醫發現是眼中風，右眼視網膜的中央靜脈幾乎全阻塞，視網膜腫脹，黃斑部更是水腫大了3、4倍，趕緊眼內注射抗血管新生因子，通暢血管、消水腫，經過每月1次共3次注射，視力恢復到0.7，但仍會復發，2年3個月共施打11次，現在病情穩定，快1年未再發作。

許閔彥說，患者身體強壯，但發病前1年跑全馬嚴重脫水到罹患橫紋肌溶解症住院，加上長年在鋼鐵工廠高溫環境工作又日夜輪班，懷疑脫水而血管收縮不良阻塞。

許閔彥說，國外研究曾統計，40歲以上民眾有2%有不同程度的視網膜分枝型及中央型靜脈阻塞，也有因脫水引起眼中風，建議劇烈運動還是量力而為，並多補充水分，也提醒高風險族群像60歲以上或三高患者，如果視力一片黑，或是突然模糊，應立刻就醫，以免錯過黃金治療期，造成永久視力受損。

目前眼中風有專案健保給付提供抗血管新生因子治療，而且療程可能長達2、3年以上，患者須耐心配合治療與追蹤，療效才會好，以保全視力。