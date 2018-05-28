南向＋冷鏈 高雄玉荷包插旗新加坡市場 外銷年增3倍

高雄玉荷包荔枝今年外銷增3倍，打入新加坡市場。（記者陳文嬋攝）

2018-05-28 23:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，經濟產值高達12億元，農業局與農試所合作，今年首度將冷鏈技術運用在玉荷包荔枝，延長上架壽命達1個月，加上市府南向政策奏效，成功插旗新加坡市場，整體外銷量比去年成長3倍。

高雄玉荷包荔枝種植面積2400多公頃，今年氣候穩定，產量恢復正常，預估近2萬噸，總產值達12億元，種植面積、產量均是全國第一，玉荷包甜度高、果核小、果肉Q彈多汁，品質、果實、價格均是台灣荔枝之冠。

市府農業局與農業試驗所合作，今年首度將冷鏈技術運用在玉荷包荔枝，將原本從田間採收玉荷包40度C，快速降溫後至10多度C，且持續保持鮮度，維持在20度C以下，延長玉荷包上架壽命，從1週變成1個月，成為農產品外銷利器。

值得一提的是，農業局前進新加坡國際食品展，與貿易商合作打下外銷基礎，帶動型農許倫肇去年試推8噸玉荷包到新加坡，創下上架1天完銷紀錄，今年運用冷鏈技術，加上市府南向政策奏效，正式外銷4個貨櫃到新加坡，總計出貨56噸玉荷包，今天首出第一櫃，成為插旗新加坡指標。

農業局表示，高雄玉荷包聞名國際，外銷國家包括日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、美國等地，去年外銷量75公噸，今年南向政策奏效，打入新加坡市場，預估外銷量可達200噸，比去年成長3倍。