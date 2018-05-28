民宿林立遊客用水大增 小琉球1萬噸配水池最快明年初動工

小琉球現有的五千噸配水池。（記者陳彥廷攝）

2018-05-28 23:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣近來觀光發展蓬勃的地區小琉球，常發生旺季需求巔峰卻無水可用的災情，水公司在花費約年覓地後，現在終於在小琉球島上的地質穩固處找到可興建一萬噸配水池的地點，該公司董事長郭俊銘日前拜會屏東縣長潘孟安，兌現莫蘭蒂颱風後的承諾，最快明年初就能動工。

小琉球近年每年都有100萬以上觀光客登島，用水量大增，往年暑假就曾傳出有民居未公告停水但打開水龍頭卻無水可用情形，3年前地方宗教盛事「迎王」更發生遶境卻缺水災情，2016年莫蘭蒂颱風則讓島上停水1週，鄉民擠在山壁旁「洗山泉」的匪夷所思景象更是驚動水公司高層，董事長郭俊銘當時親赴小琉球並允諾興建1萬噸配水池。

郭俊銘日前再度拜會屏東縣長潘孟安，強調為因應小琉球的觀光發展、民俗活動並穩定小琉球地區供水，島上急需1萬噸配水池，用地從找地、地質勘察到取得，經立委莊瑞雄協調已獲國防部同意採先租後購方式，期盼同時進行興建及水土保持事宜，現已進入租地簽約階段，順利的話，最快明年底就能完工。

島上現有3座各別為5000、1000及600噸的配水池，水源為牡丹水庫，經林邊崎峰的海底管線加壓站輸送，今年日均供水量從3500噸到4000噸不等，連假巔峰則達4200噸，現有管線尚能負荷但已吃緊，預期未來暑假甚至連假的用水量還會再增，島上對大容量「新兵」需求孔急。

水公司官員表示，之前預定地並非制高點，且該地區土質屬珊瑚礁岩和建築廢棄物暫置場，經鑽探發現無法負荷如此大量體的配水池重量，再次尋覓找上國防部軍備局位於琉球鄉天台段1處制高點地區作為預定地；整個工程土建加上基地先期工程就逾1億元，順利的話最快年底發包、明年初施工，最快明年底就能完工。