新建工程預計11月開工 楊梅區公所9/3起搬家農會辦公

楊梅區公所現有廳舍已使用64年。（記者李容萍攝）

2018-05-28 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區公所現有辦公廳舍市府計畫原地重建，工程總預算6億4760萬元，預計今年11月開工，以2020年11月完工為目標；楊梅區公所配合工程進行預計今年8月底完成搬遷至楊梅農會新大樓4至5樓，並於9月3日起於農會辦公。

楊梅區長姚敦明表示，楊梅區公所現有辦公廳舍已使用64年，建物經結構技師鑑定安全耐震欠佳，且現有停車位僅10餘個，每逢週二、四調解委員開會停車位一位難求，加上缺乏無障礙設施，民眾洽公全擠在一樓，以楊梅區逾16萬8000人口，確實需要更現代化的行政大樓。

楊梅行政園區規劃地下3層、地上5層，建築面積2010平方公尺，地下3層皆為地下停車空間，以紓解地方停車需求，1樓規劃行政單位（民政課、社會課、調解室、里長聯合服務中心、議員服務中心、簡報室、檔案室駐衛警及服務台、電腦及電話機房、藝廊、倉庫）；2樓為工務課、農經課、人文課、防災中心；3樓為區長室、主秘室、會計室、政風室、人事室；4樓為簡報室、大禮堂、家庭服務中心、環境清潔稽查大隊楊梅中隊、彈性辦公室；5樓為會議室。

配合舊公所拆除重建，緊鄰位於省道中山路的10戶民宅，楊梅區公所已取得拆遷同意書，另轉角的中油加油站為租用國有財產局土地，也都將配合新建工程，預計8月1日前拆遷完成，讓新建公所改面向省道，佔地更寬廣。

新建工程處也說，楊梅區公所新行政大樓為高低2棟建築物，高者為辦公大樓、低者為禮堂及藝廊，入口立面融入「楊梅」樹的意象為發想，建築結構使用雙層牆，外牆為有孔隙的水平遮陽板，內牆為防水隔熱處理的混凝土牆，並使用Low-E玻璃，阻隔日曬，再以格柵創造風流，加速立面散熱，引入自然通風，打造節能減碳，獨具地方特色的健康綠建築。