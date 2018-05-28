下月再提 台電5年600億改善跳電計畫被經濟部退回

2018-05-28 21:16

〔記者黃佩君／台北報導〕近期頻傳跳電多肇因於電力設施故障，經濟部長沈榮津要求台電提改善計畫。台電規畫以五年內投入600多億元推動老舊電纜汰換、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線等五大措施，今向經濟部提出報告，但因計畫內容不夠明確，且未設定KPI，經部裁示發回修正，一個月後再重新提出計畫。

對近期區域跳電事故頻傳，沈榮津上週強調希望台電今天提出改善計畫，否則將讓外界感覺台灣電力品質不穩定，並釐清跳電事故並非電力不足而是電力設施如饋線的地下電纜出問題，希望台電針對較重要的部分，優先提出汰舊換新改善計畫。

台電今也向經濟部提出自今年起為期五年的汰換計畫，輸、配電設備汰換分別為200多、400多億元，主要針對老舊電纜汰換、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線等五大措施。不過由於報告內容不夠明確，未指出此龐大金額是否的確針對關鍵性的須優先改善部分，因此經濟部發回修正，希望台電一個月後、即七月前重新提出計畫。

據了解，台電報告針對預算數字分析部分尚有不盡明確之處，且針對汰換未提出可具體改善效果的KPI，因此希望能研究更對症下藥做法。包括台電盤點有七成區域性停電主因鹽害、小動物、挖破管線等外力，若要改善此部分，將提出何種措施針對何種問題，尚需清楚對應。

台電也表示，經濟部指示台電就各地區的事故種類、肇因詳加盤點，重新檢討研擬各項精進措施，並落實巡檢制度，作好績效管控與分層負責，於一個月內再提出完整的五年改善計畫。台電也將配合提出，確實強化配電系統體質，減少區域性停電事件的發生。