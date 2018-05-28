彰化縣府設能源公司踢到鐵板 自治條例被保留

攸關彰化縣政府推動綠能政策的「彰化縣再生能源管理與發展自治條例草案」，今被議會分組審查小組討論後決議保留，留待下次臨時會再審。（記者張聰秋攝）

2018-05-28 23:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕卡關了！彰化縣長魏明谷一直希望能在今年年底之前成立全台首家「彰化能源電力公司」，但成立公司最基本要有的法源依據，「彰化縣再生能源管理與發展自治條例草案」今送議會分組審查小組審查，結果被小組決議保留，使得電力公司能否如預期在今年成立，充滿變數。

鹿港、線西彰濱工業區外海現有14個離岸風場，由國內本土商和外商開發投資風力發電，縣府希望至少能在2020年前彰化外海可以出現第1支離岸風機商轉併聯送電，縣府同時也並在彰濱工業區設置離岸風電運維碼頭，以此建構彰化縣為綠能大縣，發展成「亞洲智慧綠能中心」，形成再生能源產業群聚效應，讓官民攜手推動綠電、運維與碼頭等營運項目，讓彰化縣早日成為「風光大縣」。

魏明谷經常把這項綠能願景，要讓縣民「走路有風、頭頂有光」的理想掛在嘴邊，政策執行要有法源依據，縣府建設處研議「彰化縣再生能源管理與發展自治條例草案」，共計15條草案，草案內容中明確表明彰化縣政府推動再生能源發展推動委員會，成立委員會，以及彰化縣政府成立能源公司。

民進黨議員尤瑞春、林士堅、林世賢為自家政策護航，支持通過自治條例草案，尤瑞春主張先討論草案例條，好讓建設處有修改參考的依據。

林士堅也說，外海發展離岸風機是世界趨勢，國外很多國家都在同一時間推動，英國卻能做得最成功，關鍵就在於有完備的專法為基礎。

林世賢表示，有完善的法源依據為基礎，離岸風電綠能產業才會健全，縣府推動離岸風場已是現在進行式，應儘快讓自治條例上路。

不過，國民黨議員陳重嘉、葉麗娟反對審查草案條例，陳重嘉說，建設處目前已有2個科室處理綠能業務，縣府提議新設再生能源發展處也未獲議會小組支持，草案條例為縣府成立能源公司而設，要考慮面向很多，不宜貿然通過。

葉麗娟指出，她雖贊成推動綠能要有法源為依據，可是制定過程不能草率，且建設處非專業綠能業務局處室，自治條例草案應等專職局處成立後再提出，以免一修再修，議會小組否決設立再生能源發展處在先，自治條例沒有急著通過的必要，急就章內容籠統空洞，反而不好。

對此，劉玉平表示，再生能源發展處和自治條例草案兩者沒有必然關係，該條例是全國地方層級中，唯一由縣市政府推動的再生能源法案，有此條例會讓能源政策推動更為順利。