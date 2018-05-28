台南少雨、乾旱 沙崙農場的捲牧草也受到波及...

台南少雨、乾旱，沙崙農場的捲牧草也受到影響。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-28 22:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年入冬迄今，台南降雨偏少，引爆缺水危機，歸仁區沙崙農場知名的田園風光「捲牧草」，也受到這波乾旱的衝擊，生長情況不佳，與以往同期相較，產能竟然減半，嚴重歉收的窘境，是栽種15年來首見。

沙崙農場之前因國際影城計畫，引爆生態與開發的論戰，受到各界關注，其實長期以來，當地的捲牧草也是遠近馳名，遊客爭睹，躍為熱門的觀光景點。

沙崙農場的牧草產業起於2003年，規劃為9個區塊，總計103公頃，因氣候會影響生長情況，同樣的單位面積與生長週期，夏季栽種的收成會比冬天好，資深員工就指出，產能最佳的時候，在於每年的5至10月份。

當地所栽植的品種是尼羅草，學者研究，10到12週之間採收，營養成分最高，因此農場多依照這樣的生長週期，配合人力，分區管理。

但今年少雨、乾旱，農場雖有加強澆灌，4、5月份迄今，2次的分區採收，產能卻明顯下降，統計後，竟然僅有歷來同期的一半，顯見「草況」真的很不好。

根據過去經驗，以往此時採收，每公頃至少都能捲出30粒，但現在卻不到15粒，因水分缺乏，讓旺季產能直接減半，嚴重歉收的情況，讓辛苦的農場工作人員也深感無奈。