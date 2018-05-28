新竹縣去化焚化爐底渣 發包試量產底渣篩分物製磚

2018-05-28 23:43

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府解決垃圾問題決定釜底抽薪，先從去化底渣著手！最近剛發包800萬元，計畫要使用至少100公噸的焚化爐底渣，以35到40％不等的底渣摻混水泥，試量產底渣篩分物製作環保回收磚，屆時這些環保回收磚將試用在人行道、停車場當鋪面的底磚，也將全面使用在前瞻基礎建設適合的工程點，協助去化底渣，間接也讓垃圾進場焚化等相關問題可以更順利解決。

縣府這場說明會今天由秘書長蔡榮光、環保局長黃士漢、綜合發展處長陳冠義共同主持。

主要是因應新竹縣受制沒有自有焚化爐，使得垃圾去化「卡卡」衍生出其他的空氣、水、土壤等相關問題迭被鄉親陳情，以致明（29）日監委下鄉到新竹縣、市巡察時，已有民眾和年底的選將準備要追著監委跑陳情，所以縣府先對外公開現階段他們啟動中的部分對策。

陳冠義直言，他們面對的垃圾問題其實是全國一致性的，照理說應該是中央統一尋求對策才對，只是因為新竹縣提早碰到才會當上「爐主」。而新竹縣之所以有現在的處境，歸根究柢，就是當年先配合環保署政策不建焚化爐，後又配合環保署讓出竹南焚化爐的進場量給中南部，幫助中央先解決中南部縣市的垃圾問題，才會造成今天新竹縣要自己四處拜託各縣市代燒垃圾卻碰壁的局面，中央這時應該出手幫忙新竹縣度過這個難關才對，如果把原來竹南代燒新竹縣的量「還給」新竹縣，也就是回歸到區域自理的平台來處理，那麼新竹縣的垃圾問題就可迎刃而解。

黃士漢說，他們利用至少半年結合產官學研一併整合空、水、廢、土問題，進行多達50幾項的對策研究，現在這些正逐步進入「收成期」。除了前述已經發包的試量產環保回收磚計畫，最近2個月內，讓尿布變黃金的原型機也將進駐到香園教養院，可望解決大量的成人尿布垃圾，讓新竹縣的垃圾可以再減量更多。

陳冠義坦言，很多人關切新竹縣竹東鎮的垃圾衛生掩埋場暫置的垃圾何時去化？只要中央出手相救，幫忙新竹縣協調去向，隨時都可以外運處理。