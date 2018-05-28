新竹珍寶「長葉茅膏菜」 以前常見 現為瀕危的大型食蟲植物

長葉茅膏菜具有腺毛捕捉昆蟲。（圖由荒野保護協會新竹分會提供）

2018-05-28 23:52

〔記者黃美珠／竹縣報導〕高中生物老師出身的荒野保護協會理事長劉月梅說，長葉茅膏菜以前常生長在桃竹苗地區的埤塘旁及水田田埂的潮濕地帶，能捕獲有翅類的昆蟲。隨著農耕方式的改變，農藥及除草劑的使用等因素，它已從農田及自然棲地消失了蹤影。它獨特在於：食蟲植物本來就少見，且多半是「個頭矮小」、緊貼在壁面或地面的毛氈苔類的「小傢伙」，唯獨長葉茅膏菜卻可往上長高，甚至可以高到1個成人的膝蓋，其特殊性不言可喻。

劉月梅從1986年起就帶領學生進入蓮花寺濕地觀察包含長葉茅膏菜在內的食蟲植物，發現在這個山谷裡，因為海風的吹襲、停留，不僅空氣比周邊異常悶熱，地面的黃色貧瘠砂土，更有地表逕流流過，也有暗藏伏流，雖然惡劣的環境卻是台灣本島常葉茅膏菜唯一的面積略大的自然棲地，而讓長葉茅膏菜成為新竹的珍寶。

但是如果周邊其他植株生長高度勝過它，它會因為無法進行光合作用而死亡，所以荒野保護協會新竹分會夥伴投入實地守護，從一點一滴的經驗累積開始，如何減少競爭者、增加濕地特性的棲地維護等，到現在已經在這塊濕地上從事調查和復育大約有20年的時間。

劉月梅直言，長葉茅膏菜目前除台灣本島僅見於竹北蓮花寺濕地，在金門的水田邊也還偶有發現，但也正面臨人為破壞棲地的嚴酷生存挑戰。

她曾嘗試選擇在農田邊復育長葉茅膏菜，但尚未能成功。或許在蓮花寺濕地有長葉茅膏菜的特殊生存條件，例如研究中曾發現其根部的共生菌種有相當的因果關係，因此在台灣農地普遍被慣行農法摧殘嚴重之後，土壤性質跟過去已經大不相同，所以讓其在平地農田復育的路還很遙遠，相形之下，竹北蓮花寺濕地公告為地方級濕地的保護宣示更形重要。